Homem é preso por 'homicídio culposo' em colisão no Mar do Norte

As imagens divulgadas pelos canais de televisão britânicos mostraram impressionantes colunas de fumaça e chamas após a colisão, cujas causas ainda são desconhecidas.

Quase 40 pessoas foram resgatadas dos navios pelas equipes de emergência, que, na noite desta segunda-feira, encerraram as buscas pelo tripulante desaparecido, informou a Guarda Costeira britânica.

"Após uma intensa busca, infelizmente ele não foi encontrado e a busca foi encerrada", declarou Matthew Atkinson, comandante da Guarda Costeira do Reino Unido.

No total, "36 membros da tripulação foram levados para terra sãos e salvos", acrescentou.

O petroleiro envolvido no acidente é o Stena Immaculate, que estava ancorado próximo à cidade de Hull, no nordeste da Inglaterra, quando colidiu com o cargueiro Solong, informou o serviço de resgate.

O operador americano do petroleiro, a empresa Crowley, afirmou que sua embarcação "foi atingida pelo porta-contêineres Solong", pertencente à empresa alemã Reederei Köpping e com bandeira portuguesa.