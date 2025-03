Incêndio após colisão no Mar do Norte continua e gera temores de desastre ecológico

O incêndio provocado pela colisão entre um cargueiro e um petroleiro no Mar do Norte na segunda-feira no litoral da Inglaterra continuava na manhã desta terça-feira, enquanto o incidente gerava temores de um grande desastre ecológico.

"O incêndio durou toda a noite e ainda continua na manhã desta terça", declarou à AFP Martyn Boyers, diretor do porto de Grimsby, no nordeste da Inglaterra, não muito distante do local do incidente no qual um dos tripulantes do cargueiro desapareceu.

Imagens divulgadas pela BBC mostram densas colunas de fumaça negra saindo do local da colisão. O petroleiro "Stena Immaculate" aparece danificado, com uma grande fissura em uma de suas laterais.