Israel liberta 5 libaneses e mata responsável do Hezbollah no Líbano

A decisão foi tomada à margem de uma reunião entre representantes dos exércitos israelense e libanês e os mediadores do cessar-fogo França e Estados Unidos em Naqura, uma localidade na fronteira entre Israel e Líbano.

Na reunião, "foi decidido criar três grupos de trabalho conjuntos com o objetivo de estabilizar a região, [que] se concentrarão em três questões: os cinco postos de controle israelenses no sul do Líbano, as negociações sobre a Linha Azul e as áreas ainda disputadas e a questão dos libaneses detidos por Israel", explicou o gabinete de Netanyahu.

Pouco depois, a Presidência libanesa declarou no X que as autoridades haviam recuperado "quatro prisioneiros libaneses que foram detidos pelas forças israelenses durante a última guerra" e detalhou que o quinto seria entregue nesta quarta-feira.

Um dia após o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023, seu aliado Hezbollah abriu uma segunda frente, disparando foguetes do sul do Líbano contra o norte do território israelense.

Uma trégua foi acordada em 27 de novembro, encerrando mais de um ano de hostilidades, incluindo dois meses de guerra aberta.

No entanto, Israel continua bombardeando o território libanês de tempos em tempos, e ambos os lados se acusam mutuamente de violar o acordo.