Julgamento pela morte de Diego Maradona começa na Argentina

O carismático jogador morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, devido a uma crise cardiorrespiratória enquanto estava internado em sua residência particular em Tigre, ao norte de Buenos Aires, após passar por uma cirurgia na cabeça para retirada de um hematoma.

Segundo a autópsia, o herói da Copa do Mundo de 1986 com a Albiceleste morreu de "edema pulmonar agudo secundário e insuficiência cardíaca crônica agravada".

Maradona sofria de múltiplas patologias: problemas renais, problemas hepáticos, insuficiência cardíaca, deterioração neurológica e dependência de álcool e drogas psicotrópicas, segundo relatórios médicos.

Sua morte chocou o mundo esportivo e foi lamentada por milhões de argentinos. O país teve três dias de luto nacional e um velório emocionante e massivo foi organizado no palácio presidencial.

Dezenas de seguidores de Maradona se reuniram nesta terça-feira na porta do tribunal com bandeiras argentinas e cartazes com o rosto do ídolo esportivo ao grito de "justiça para o deus do futebol! que todos paguem!".

- O processo -

Os acusados são o neurocirurgião Leopoldo Luciano Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov, o psicólogo Carlos Ángel Díaz, a médica coordenadora Nancy Forlini, o coordenador de enfermeiros Mariano Perroni, o médico clínico Pedro Pablo Di Spagna e o enfermeiro Ricardo Omar Almirón.