Kimmich confirma renovação com Bayern de Munique

O meio-campista e um dos capitães do Bayern de Munique, Joshua Kimmich, confirmou a renovação de seu contrato com a equipe bávara poucos minutos após a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (11), após derrotar o Bayer Leverkusen por 2 a 0.

O contrato de Kimmich expirava em junho próximo e nos últimos meses houve muita especulação sobre o futuro do jogador no Bayern.

"Será anunciado nos próximos dias", se limitou a dizer Kimmich quando questionado sobre a sua renovação, mas não especificou a duração do novo acordo.