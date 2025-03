Maduro estende 'tapete vermelho' a investidores após saída da Chevron da Venezuela

A Venezuela está "aberta a todos os investidores internacionais em petróleo, gás, petroquímica e refino, temos as portas abertas sem obstáculos para que o mundo inteiro venha produzir", declarou o mandatário.

Maduro afirmou que "todos os campos petrolíferos do país seguirão produzindo" mediante a "aplicação do plano de independência produtiva soberana", sobre o qual não ofereceu detalhes.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC, na sigla em inglês) ordenou o "encerramento das atividades" da Chevron e de suas "empresas conjuntas" com a petrolífera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ou com qualquer companhia na qual esta última possua "uma participação de 50%", cumprindo assim uma determinação do presidente americano Donald Trump.

Em 4 de março, entrou em vigor a licença 41A que revoga a emitida em novembro de 2022 pelo governo do ex-presidente democrata Joe Biden. Graças a essa flexibilização, a Chevron retomou as operações na Venezuela em meio a um embargo imposto em 2019, durante o primeiro mandato de Trump.

Maduro informou, ademais, que a produção em fevereiro superou um milhão de barris diários (1.058.000 bd), "e, no mês de março, isso vai seguir crescendo passo a passo, de maneira segura".

Desse total, a Chevron, que operava em sociedade com a PDVSA em quatro projetos de petróleo, era responsável por cerca de 200.000 barris diários (bd).