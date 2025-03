Manchester United anuncia plano para construir estádio com 100 mil lugares

O Manchester United anunciou nesta terça-feira (11) que planeja construir um estádio com capacidade para 100 mil espectadores, que o coproprietário do clube Jim Ratcliffe declarou que será "o melhor do mundo".

Em comunicado, o United informou que a decisão de empreender o projeto se deu em apoio à "agenda de crescimento do governo" britânico e que a construção do estádio será a "peça central da revitalização da área do Old Trafford".

O clube espera que sua nova casa, cujo custo está estimado em 2 bilhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 15 bilhões na cotação atual), fique pronta em cinco anos, embora não se saiba a data do início das obras.