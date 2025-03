Piastri renova com McLaren a poucos dias do início da temporada da F1

O piloto australiano Oscar Piastri renovou com a McLaren, assinando um contrato plurianual com a escuderia britânica, poucos dias antes do início da temporada de Fórmula 1 na Austrália.

O jovem piloto de 23 anos já tinha contrato até 2026, mas agora garante o seu futuro com a equipe pela qual estreou no ano passado e conquistou o título de construtores.

Em 2024, Piastri venceu duas corridas, na Hungria e no Azerbaijão, e terminou em quarto lugar no Mundial de Pilotos, embora tenha colaborado com seu companheiro de equipe britânico Lando Norris para dar à equipe o título de construtores.