Prefeito de Moscou reporta 'ataque maciço' de drones ucranianos

Um "ataque maciço" de dezenas de drones ucranianos teve Moscou como alvo na madrugada desta terça-feira (11), anunciou o prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, horas antes de negociações na Arábia Saudita entre representantes ucranianos e americanos.

"A defesa aérea do Ministério da Defesa continua repelindo um ataque maciço de drones inimigos em Moscou", publicou o prefeito no aplicativo Telegram, acrescentando que 58 drones foram interceptados rumo à capital russa, poucas vezes atacada pela Ucrânia no atual conflito.

"Especialistas dos serviços de emergência trabalham no local onde os destroços caíram", informou o prefeito. Veículos de comunicação russos divulgaram em redes sociais imagens de prédios residenciais atingidos pela queda de drones, com janelas quebradas e buracos em telhados.