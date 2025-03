PSG vence Liverpool nos pênaltis e vai às quartas da Champions

O time francês, atual líder isolado da Ligue 1, enfrentará na próxima fase o vencedor do confronto entre o Aston Villa e o Brugge, que será disputado nesta quarta-feira. O time inglês venceu por 3 a 1 na ida.

"Merecemos a classificação se olharmos os dois jogos; não há comparação. Isso mostra o valor desta equipe, para vir aqui e vencer com uma equipe tão jovem, não temos limite", disse o capitão do PSG, Marquinhos.

Arne Slot, treinador do Liverpool, encarou a derrota com espírito esportivo: "Acho que foi o melhor jogo de futebol em que já participei. Talvez não tenhamos tido a sorte suficiente, as margens foram tão pequenas... Acho que jogamos a partida perfeita".

"Mostramos que adoramos jogar futebol, independentemente do estádio ou do ambiente, essa é a beleza desta equipe", disse o treinador do PSG, Luis Enrique.

- Início arrasador -

Em Anfield, o Liverpool não poderia se dar ao luxo de uma atuação como a que mostrou em Paris, que terminou com um milagre em forma de vitória ao sair ileso da noite em que o PSG deu 27 chutes.