Rebeldes huthis do Iêmen anunciam que voltarão a atacar barcos vinculados a Israel

Desde que começou a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, provocada por um ataque do movimento islamista no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, os huthis realizaram ataques a posições de Israel e contra embarcações no Mar Vermelho e no Golfo de Áden que, segundo eles, estavam vinculados a esse país.

Os insurgentes, que afirmam atuar em solidariedade aos palestinos do território assediado, cessaram seus ataques quando uma trégua entrou em vigor em Gaza em 19 de janeiro.

Contudo, no dia 2 de março, Israel anunciou que bloquearia a entrada de ajuda humanitária no território palestino por um desacordo com o Hamas sobre como continuar aplicando o acordo de cessar-fogo.

Cinco dias depois, os huthis ameaçaram relançar seus ataques se a ajuda não fosse retomada no prazo de quatro dias.

bur-bc/rmb/ial/liu/jvb/dbh/rpr

© Agence France-Presse