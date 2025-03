Rune vence Tsitsipas e vai às quartas de final de Indian Wells

O dinamarquês Holger Rune encerrou a sequência de vitórias do grego Stefanos Tsitsipas ao derrotá-lo por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 6-4 nesta terça-feira (11) pelas oitavas de final do torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Nono colocado no ranking mundial, Tsitsipas vinha confirmando sua melhora com uma série de sete jogos sem perder, com os quais conquistou o título de Dubai (ATP 500) em fevereiro.

Nesta terça, porém, teve menos sucesso nos momentos decisivos do que o jovem Rune, que materializou três de suas cinco chances de quebra contra apenas uma das seis do grego.