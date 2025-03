Trump diz que comprará um Tesla para apoiar Musk

Musk, a pessoa mais rica do mundo, agradeceu ao presidente seu apoio em uma publicação no X.

Proprietários descontentes de veículos Tesla chegaram a colar adesivos nos para-choques destacando que os compraram "antes que Elon ficasse louco".

Embora Musk conte com a confiança total de Trump, as pesquisas mostram que o bilionário da tecnologia é profundamente impopular entre os cidadãos americanos comuns e seus cortes orçamentários já provocam choques furiosos entre os legisladores e políticos republicanos com seus eleitores em diversos estados.

A Tesla também viu suas vendas caírem em toda a Europa nas últimas semanas, após o controverso apoio de Musk a grupos de extrema direita. Sobretudo na Alemanha, onde expressou apoio à AfD durante a recente campanha eleitoral desse país.

bur-sco/mtp/dbh/zm/fp/dd/aa

© Agence France-Presse