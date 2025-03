Trump eleva a 50% as tarifas previstas para aço e alumínio do Canadá

O republicano planeja impor tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio do mundo todo, uma medida que afetaria duramente Brasil, México e os Emirados Árabes Unidos.

Essas tarifas alfandegárias, para as quais não estão previstas exceções, afetarão os setores eletrônico, automotivo e de construção.

O país mais afetado será o Canadá, um aliado histórico, junto com o México, seu parceiro no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).

O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, adotou um tom desafiador no domingo, prometendo defender "o estilo de vida canadense".

O Canadá fornece metade das importações de alumínio dos Estados Unidos e 20% de suas importações de aço, diz a consultoria EY-Parthenon.

Trump diz que suas tarifas são uma resposta a uma sobretaxa de 25% imposta pela província canadense de Ontário sobre as exportações de eletricidade para os Estados Unidos.