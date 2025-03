Ucrânia e EUA discutem cessar-fogo parcial com a Rússia

"As negociações se desenvolvem com normalidade e muitos assuntos foram abordados", declarou um alto funcionário ucraniano sob condição de anonimato. Essa é a primeira reunião ucraniano-americana de alto nível após a acalorada discussão entre Donald Trump e Volodimir Zelensky na Casa Branca em 28 de fevereiro.

Os negociadores ucranianos propõem uma trégua "aérea e marítima" com a Rússia, disse à AFP um funcionário de alto escalão sob a condição de anonimato.

Desde sua chegada à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump pressiona a Ucrânia para acabar com a guerra, iniciada com a invasão russa do país, em fevereiro de 2022.

"Estamos prontos para fazer todo o possível para alcançar a paz", disse aos jornalistas o chefe de gabinete da Presidência ucraniana, Andrii Yermak, ao entrar na sala de negociações. Ele acrescentou que as conversações começaram "de uma forma muito construtiva".

A reunião acontece poucas horas após o maior ataque de drones ucranianos contra a Rússia desde o início da invasão.

As autoridades russas afirmaram, no entanto, que o ataque, com um balanço provisório de três mortos e 18 feridos, foi um fracasso e anunciaram que derrubaram 343 drones, incluindo 91 na região de Moscou e 126 na região de Kursk, fronteiriça com a Ucrânia, ocupada parcialmente pelas forças ucranianas.