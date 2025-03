UE propõe centros de retorno para migrantes não aceitos

Dados mostram que menos de 20% dos migrantes que recebem a ordem de retornar a seus países de origem realmente o fazem, e esse padrão explica a pressão por medidas mais eficazes para deportar aqueles que não são aceitos.

A proposta da Comissão afirma que o retorno forçado ao país de origem "será obrigatório" quando uma pessoa sem direito de permanência na UE não cooperar e permanecer no bloco, mas também incentivará retornos voluntários.

"Todas as medidas relacionadas ao retorno [dos migrantes] devem ser aplicadas em total conformidade com as normas internacionais sobre direitos humanos e fundamentais", com possibilidade de recurso e apoio a pessoas vulneráveis, afirmou a Comissão Europeia em nota.

Para entrar em vigor, esta proposta deve ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-membros da UE.

Incentivados por países que adotam medidas rígidas contra a imigração, como Suécia, Itália, Dinamarca e Países Baixos, os líderes da UE pediram em outubro novas regras para acelerar o retorno de migrantes indesejados.

- Controle -

Antes de formular o anúncio, Brunner disse que as medidas propostas permitiriam que os habitantes do bloco sentissem "que temos controle sobre o que acontece na Europa".