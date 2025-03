Wall Street volta a cair com incertezas sobre tarifas

"A volatilidade não é um fenômeno novo nas últimas semanas, e em grande parte se deve à incerteza sobre elementos como os aranceles aduaneiros", afirmou à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Trump lançou nesta terça-feira novas ameaças comerciais contra o Canadá, dizendo que duplicaria a taxa tarifária sobre o aço e o alumínio canadenses para 50%, antes de recuar, como confirmou o assessor comercial do presidente, Peter Navarro.

"Quanto mais tempo [a administração] continuar aplicando essa abordagem política, mais inseguros estarão os consumidores e mais reduzirão seus gastos, e menos (...) as empresas americanas farão crescer seus negócios", disse Hogan.

Assim, "quanto mais persistir a incerteza, mais dispostos estarão os investidores a retirar dinheiro da mesa", concluiu.

Agora, os investidores aguardam a publicação do índice de preços ao consumidor (IPC) de fevereiro nos Estados Unidos, que será divulgado antes da abertura da sessão de quarta-feira.

Destacou-se no mercado de ações a leve recuperação do Nasdaq após as perdas do dia anterior, impulsionada por Nvidia (+1,66%) e Tesla (+3,79%), um dia depois de sua queda acentuada.