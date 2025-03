Após queda do governo, presidente português abre consultas para possíveis eleições antecipadas

- "Todos os cenários" -

O chefe de Estado já disse que trabalha com "todos os cenários". As opções disponíveis são facilitar a formação de um novo governo ou dissolver o Parlamento e antecipar as eleições legislativas para 11 ou 18 de maio.

Esta seria a terceira eleição legislativa de Portugal desde janeiro de 2022, e Montenegro disse que concorreria novamente.

O líder de centro-direita esteve envolvido em vários escândalos. O principal inclui uma empresa prestadora de serviços, de propriedade de sua esposa e filhos, que tem contratos com diversas empresas privadas, entre elas um grupo sujeito a concessões estatais.

Desde que as revelações vieram à tona, o chefe de Governo, que já havia sobrevivido a duas moções de censura no passado, anunciou que a empresa familiar permaneceria exclusivamente nas mãos de seus filhos.

No entanto, a oposição continuou insistindo que ele fornecesse mais explicações, no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que os socialistas solicitaram no início da semana.