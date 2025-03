Brasil não planeja tomar represálias contra tarifas ao aço impostas por Trump

"Nós já negociamos outras vezes em condições mais desfavoráveis que essa", destacou Haddad após um encontro em Brasília com representantes do setor siderúrgico, que lhe apresentaram propostas para proteger a indústria brasileira.

Segundo o ministro, na reunião foram apresentados argumentos muito consistentes de que os Estados Unidos só têm a perder com as tarifas que afetam o Brasil, porque o comércio entre os dois países é "muito equilibrado".

Os governos Lula e Trump iniciaram um diálogo na semana passada sobre as novas medidas tarifárias, de acordo com o governo brasileiro.

Em conversa telefônica em 7 de março, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o novo representante do Comércio dos EUA, Jamieson Greer, concordaram em criar "um grupo de trabalho (...) para discutir tarifas comerciais", disse o Itamaraty na rede X.

A balança comercial bilateral chega a aproximadamente US$ 80 bilhões (R$ 466 bilhões, na cotação atual), com um superávit de US$ 200 milhões (R$ 1,16 trilhão) favorável aos Estados Unidos.

Depois que Trump anunciou as novas tarifas ao assumir o cargo, Lula alertou que o Brasil responderia com "reciprocidade" se tais medidas fossem implementadas.