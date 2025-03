Capitão do cargueiro detido após colisão no Mar do Norte é russo

O choque aconteceu no início da segunda-feira, quando o petroleiro se encontrava ancorado a 20 quilômetros do porto de Hull, no nordeste da Inglaterra, o que provocou um incêndio nas duas embarcações.

Após o incidente, 36 tripulantes das duas embarcações foram resgatados ilesos, 23 do petroleiro e 13 do cargueiro, porém um marinheiro do 'Solong' está desaparecido.

"Nossa hipótese é que, infelizmente, o marinheiro tenha falecido", disse na terça-feira o secretário de Estado para Transportes Marítimos, Mike Kane, no Parlamento, em referência ao tripulante desaparecido do "Solong".

Kane acrescentou que "da maneira como as coisas estão, não foram observados sinais de poluição neste momento. Mas o alerta prossegue no local".

- Controle do cargueiro na Irlanda -

Segundo o jornal britânico Daily Telegraph, o cargueiro 'Solong', causador do acidente ao se chocar com o petroleiro 'Stena Immaculate', ancorado no litoral do nordeste da Inglaterra, não passou por alguns controles de segurança de rotina na Irlanda no ano passado.