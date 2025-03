'Caso Sinner' revelou 'má compreensão' do sistema antidoping, diz chefe da ITIA

Um ano depois do teste positivo para um anabolizante para o número 1 do tênis masculino, o italiano Jannik Sinner, a diretora-geral da Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA), Karen Moorhouse, afirmou à AFP que o caso revelou uma "má compreensão" do regulamento antidoping.

"Tentamos ser o mais transparentes possível, respeitando sempre as regras. As questões de comunicação em torno do 'caso Sinner' talvez tenham revelado uma má compreensão de nossas regras a respeito dos anúncios de testes positivos e das suspensões provisórias", disse Moorhouse, que está à frente do órgão que recebeu muitas críticas pela maneira como lidou com os casos de Sinner e, dois meses depois, da polonesa Iga Swiatek, número 2 do circuito feminino.

"As regras foram respeitadas em ambos os casos: os jogadores recorreram contra suas suspensões provisórias no prazo de dez dias previsto pelo nosso regulamento. E como seus recursos foram atendidos, as suspensões provisórias não foram tornadas públicas".