Argentina registra ao menos 20 feridos e mais de 100 detidos em confrontos durante manifestação

Seu pai, Fabián Grillo, responsabilizou o presidente Javier Milei e a ministra de Segurança Patricia Bullrich, e disse que eles "mandam matar" e, por isso, a vida de seu filho "corre perigo", em um vídeo difundido na imprensa argentina.

Um carro de patrulha e uma moto policial foram incendiados e mais de 100 pessoas foram detidas, segundo informações da polícia. Em coro, os manifestantes também cantavam "Que se vão todos!", enquanto alguns atiravam pedras arrancadas das calçadas, fogos de artifícios e bombas de efeito moral. A polícia, por sua vez, tentava retomar o controle das ruas com caminhões hidrantes, gás de pimenta e balas de borracha.

Os distúrbios começaram no meio da tarde, quando os manifestantes, convocados também por organizações sociais e sindicais, desafiaram os bloqueios policiais que tentavam desocupar as vias em frente ao Congresso.

Na noite desta quarta, uma vez finalizados os incidentes no Congresso e na Praça de Maio, houve panelaços em diferentes pontos da cidade, com pessoas bloqueando as ruas e cantando músicas contra Milei e Bullrich.

- 'Agenda' -

Há anos, toda quarta-feira, os aposentados se mobilizam, geralmente de poucas dezenas de pessoas, em protesto contra a degradação de seu poder aquisitivo, especialmente após a queda brutal de seus benefícios nos primeiros meses da presidência de Milei.