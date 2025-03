Estado de saúde do papa Francisco é "estável", informa o Vaticano

Desde sua suíte no décimo andar do hospital Gemelli de Roma, o pontífice continuou com a fisioterapia respiratória e motora.

Durante a noite, uma máscara que cobre nariz e boca o ajuda a respirar e lhe fornece oxigênio, substituído durante o dia por uma cânula nasal de alto fluxo, um suporte mais leve.

Como nos últimos dias, a Santa Sé informou que o primeiro papa latino-americano recebeu a eucaristia, rezou e participou à distância dos exercícios espirituais organizados no Vaticano para a Quaresma.

Os médicos ainda não anunciaram quando o líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo poderá deixar o hospital. Na segunda-feira, explicaram que ele deveria permanecer internado "mais alguns dias".

