EUA endurecem regras de permanência para canadenses

Os novos requisitos de permanência são outro reflexo da deterioração dos laços entre os dois países - aliados históricos - desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo em janeiro.

Isso acontece no mesmo dia em que as tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre as importações de aço e alumínio entraram em vigor, um duro golpe para o Canadá, que já enfrenta uma tarifa adicional de 25% sobre outros produtos.

Ao mesmo tempo, Trump afirmou repetidamente que o Canadá deveria se tornar o "estado 51" dos Estados Unidos, uma provocação que alguns consideram uma ameaça de anexação.