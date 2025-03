Exército ucraniano fala em retirada parcial de tropas na Rússia

O chefe do Exército ucraniano insinuou nesta quarta-feira (12) que algumas de suas tropas estavam se retirando do oblast (região administrativa) de Kursk, na Rússia, depois que Moscou afirmou que houve avanços rápidos nos últimos dias.

"Nas situações mais difíceis, minha prioridade foi e continua sendo salvar as vidas dos soldados ucranianos. Com esse objetivo, as unidades das forças de defesa, se necessário, estão manobrando para posições mais favoráveis", disse Oleksandr Syrskyi em uma publicação no Facebook, uma linguagem tipicamente utilizada para descrever uma retirada.

As forças de Kiev lançaram uma ofensiva surpresa nessa região administrativa da Rússia que faz fronteira com a Ucrânia em agosto de 2024.