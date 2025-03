Extrema direita apresenta dois novos candidatos presidenciais na Romênia

A extrema direita voltou à ofensiva nesta quarta-feira (12) na Romênia ao anunciar duas novas candidaturas para a eleição presidencial de maio, após a exclusão do favorito nas pesquisas, Calin Georgescu, suspeito de ter se beneficiado de uma interferência russa.

"Com sua aprovação, vamos pegar a tocha", declarou no Facebook o líder do partido AUR, George Simion, que era a figura nacionalista mais estabelecida no país antes da ascensão fulgurante de Georgescu.

Para garantir que seu campo político continue na disputa e por desconfiança em relação às instituições, ele revelou uma estratégia inédita.