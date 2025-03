Fabricante de baterias Northvolt declara falência na Suécia

A fabricante sueca de baterias para veículos elétricos Northvolt, que enfrentava há vários meses uma dívida expressiva, declarou falência nesta quarta-feira, após não encontrar o financiamento necessário.

A Northvolt, que estava desde novembro sob proteção da lei americana de falências para tentar encontrar novos investidores, fracassou na operação de sobrevivência.

"Após analisar de forma exaustiva todas as opções disponíveis para negociar e iniciar uma reestruturação financeira, incluindo um processo de reestruturação sob o Capítulo 11 nos Estados Unidos (...) a empresa não conseguiu reunir as condições financeiras necessárias para continuar as atividades em sua forma atual", informou o grupo em um comunicado.