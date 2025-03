Líder supremo do Irã considera 'imprudentes' as ameaças de ações militares dos EUA

Khamenei, que indicou que ainda não havia recebido a carta, alegou que o convite para negociações tinha a intenção de "decepcionar a opinião pública mundial", apresentando os Estados Unidos como dispostos a negociar e o Irã como não disposto a fazê-lo.

"Nós nos sentamos e negociamos por vários anos, essa mesma pessoa pegou da mesa o acordo que havia sido concluído, finalizado e assinado e o rasgou", acrescentou ele, referindo-se ao acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã alcançado em 2015, do qual Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos durante seu primeiro mandato, que terminou em 2021.

Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Trump pediu um novo acordo sobre o programa nuclear com Teerã, seguindo uma política de "pressão máxima" baseada em sanções, acusando o Irã de buscar desenvolver armas nucleares.

Teerã nega essas acusações.

O Irã descartou se envolver em negociações diretas enquanto as sanções permanecerem em vigor. Nesta quarta-feira, Khamenei insistiu que o diálogo com os Estados Unidos "não suspenderá as sanções [...] e provavelmente as tornará mais duras".

"Em relação às armas nucleares", os Estados Unidos disseram que não permitirão que "o Irã as obtenha. Se quiséssemos desenvolver armas nucleares, os Estados Unidos não seriam capazes de nos impedir", observou.