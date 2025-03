Messi viaja com Inter Miami à Jamaica para enfrentar Cavalier na Copa dos Campeões da Concacaf

"Leo está entre os relacionados e vai viajar", disse Mascherano em entrevista coletiva. "Amanhã (quinta-feira) vamos decidir o que é melhor, se começar, se esperar e entrar depois. Veremos".

O treinador acrescentou: "Hoje ele treinou junto com o grupo, fez todos os treinos e a impressão foi muito boa. Estamos felizes por ele estar viajando conosco para a Jamaica".

O time viaja em voo privado para Kingston nesta quarta-feira e retornará à Flórida imediatamente após o jogo, que será disputado na noite de quinta.

O Inter Miami venceu o duelo de ida por 2 a 0 com gols do argentino Tadeo Allende e do uruguaio Luis Suárez.

"O confronto não está de forma alguma definido", comentou Mascherano. "O Cavalier nos colocou em apuros em muitos momentos. A melhor forma de garantir a classificação é vencer o jogo e não pensar no resultado".

Caso se classifique para as quartas de final, o Inter Miami enfrentará o Los Angeles FC, que eliminou o Columbus Crew na terça-feira, em duelo entre times da MLS.