Para muitos cubanos, o 'sonho americano' está no Uruguai

O cubano Jorge Zamora está no Uruguai há menos de um mês e já sabe como quer chamar a mercearia que acaba de abrir perto da Ciudad Vieja, em Montevidéu: "Un sueño" (Um sonho).

Esse cubano, de 32 anos, é parte do maior êxodo de Cuba desde a revolução que em 1959 levou ao poder o hoje já falecido Fidel Castro. Mas ele não apostou no norte, mas sim no sul.

"Estive cinco meses no Brasil. Mas não pagam bem para alguém mandar [dinheiro] para a família. Por isso estou aqui", disse Zamora à AFP em frente às peras, aos alhos e aos pimentões ordenadamente exibidos no local, que também é uma barbearia.