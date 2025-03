Prisão de ativista pró-palestino não vai contra a liberdade de expressão, diz secretário de Estado dos EUA

A detenção de uma figura emblemática dos protestos pró-palestinos na Universidade de Columbia, em Nova York, Mahmoud Khalil, não entra em conflito com o respeito à liberdade de expressão, disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, nesta quarta-feira (12).

"Não se trata de liberdade de expressão", disse Rubio quando perguntado se a prisão de Mahmoud Khalil no fim de semana entrava em conflito com a defesa do presidente Donald Trump do direito de expressar opiniões nos Estados Unidos e na Europa.

"Se trata de pessoas que, para começar, não têm o direito de estar nos Estados Unidos", disse Rubio aos repórteres no aeroporto de Shannon, na Irlanda, durante uma parada para reabastecimento após uma viagem à Arábia Saudita.