Real Madrid elimina Atlético nos pênaltis e avança às quartas da Champions

- Vini perde pênalti -

Depois do intervalo, Álvarez assustou os 'merengues' com um chute da entrada da área que obrigou Courtois a mergulhar para afastar o perigo logo no primeiro minuto (46') e o zagueiro francês Clement Lenglet quase marcou aos 61 após desviar de cabeça um cruzamento que passou perto da trave.

O Real retomou as rédeas do jogo com mais posse de bola até encontrar uma chance por meio do francês Kylian Mbappé que ficou de frente para a baliza do esloveno Jan Oblak, mas acabou derrubado por Lenglet dentro da área, levando o árbitro a marcar a penalidade máxima.

Mas Vini Júnior mandou a bola nas nuvens e perdeu a chance de empatar.

Perto do fim do tempo regulamentar, o argentino Ángel Correa pecou pelo individualismo e desperdiçou uma oportunidade clara ao se livrar da marcação do alemão Antonio Rudiger, mas seu chute de pé esquerdo saiu alto demais.

Já na prorrogação, aos 92 minutos, Rudiger evitou o gol do norueguês Alexander Sorltoh após uma bola cheia de veneno de Correa.