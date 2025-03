Trégua na Ucrânia domina reunião do G7, eclipsada por ameaças de Trump ao Canadá

Os ministros das Relações Exteriores do G7 se reúnem no Canadá a partir desta quarta-feira (12) para debater um possível cessar-fogo na Ucrânia, em um momento de tensão pelas ameaças dos Estados Unidos ao vizinho do norte.

O secretário de Estado Marco Rubio chegou a Charlevoix, na província canadense de Quebec, para este encontro do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), após se reunir com funcionários ucranianos na cidade saudita de Jidá, onde se discutiu um cessar-fogo inicial entre Ucrânia e Rússia.

Antes de viajar ao Canadá, Rubio afirmou que queria que o grupo das sete democracias mais industrializadas do mundo reconhecesse que "os Estados Unidos fizeram algo bom pelo mundo", depois que Kiev apoiou a trégua de 30 dias com a Rússia proposta por Washington.