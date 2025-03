Trump espera que Putin aceite cessar-fogo na Ucrânia

"Se conseguirmos, acredito que estaremos em 80% do caminho para acabar com esse massacre horrível", disse Trump.

Ele não especificou quando falaria com Putin novamente, mas disse: "Espero que ele consiga chegar a um cessar-fogo". Houve "mensagens positivas" de Moscou, acrescentou.

"Agora depende da Rússia", declarou Trump.

O republicano foi evasivo sobre pressionar Moscou a aceitar uma trégua. Ele afirmou que poderia impor sanções "devastadoras", mas espera que "não seja necessário".

"Posso fazer coisas financeiras que seriam muito ruins para a Rússia. Não quero fazer isso porque quero alcançar a paz", disse ele.

Essas declarações contrastam com sua discussão com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, no Salão Oval diante das câmeras de televisão, há menos de duas semanas.