Wall Street fecha com resultados mistos após impulso do setor tecnológico

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) caiu para 2,8% em 12 meses em fevereiro nos Estados Unidos, um comportamento melhor que o esperado após quatro meses seguidos de avanço na inflação, segundo dados do Departamento do Trabalho publicados nesta quarta.

No mês, o CPI avançou 0,2%, em comparação com 0,5% em janeiro com relação a dezembro.

Para fevereiro, os analistas esperavam um aumento de 2,9% em 12 meses e de 0,3% no mês, segundo o consenso da MarketWatch.

A inflação subjacente ? que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia ? também caiu: foi de 0,2% em um mês (contra 0,4% em janeiro) e de 3,1% em um ano (contra 3,3% no mês passado).

Contudo, segundo Karl Haeling, analista da LBBW, a recuperação pode ter mais a ver com questões técnicas.

"As ações tecnológicas foram as mais atingidas, portanto são as que se recuperam mais", exemplificou.