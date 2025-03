Alcaraz vence Dimitrov em sua 15ª vitória seguida em Indian Wells

Aos 21 anos, o espanhol buscará na quinta-feira sua quarta semifinal em Indian Wells contra Cerúndolo (26º do ranking da ATP), a quem derrotou no único jogo anterior em 2024 na grama de Queen's.

Cerúndolo "está jogando muito bem, venceu jogadores muito difíceis", lembrou Alcaraz.

O experiente Dimitrov poderia justamente se orgulhar de ter vencido os dois últimos duelos contra o prodígio espanhol, no Masters 1000 de Miami (2024) e em Xangai (2023), mas nesta quarta-feira só conseguiu vencer dois games diante de um imparável Alcaraz.

O ex-número um do mundo passou por uma breve queda de rendimento no início do segundo game, quando um vento forte soprou no Vale de Coachella e Dimitrov se impôs.

Depois de alguns ajustes táticos, Alcaraz conseguiu fechar a partida sem dificuldades.

"Tivemos que dar o melhor de nós porque estava difícil por causa do vento. Hoje o objetivo era sobreviver", disse o espanhol. "Espero que não tenhamos essas condições no próximo jogo."