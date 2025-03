Athletic Bilbao vence Roma (3-1) e vai às quartas da Liga Europa

Depois do intervalo, Yuri Berchiche colocou o Athletic em vantagem no placar agregado aproveitando de cabeça uma cobrança de escanteio (68'), e o terceiro dos espanhóis saiu novamente dos pés de Nico Williams (82') com uma finalização perfeita na área.

Nos acréscimos, a Roma descontou com o argentino Leandro Paredes cobrando pênalti (90'+3). O time italiano ficou a um gol de mandar o confronto para a prorrogação, mas não havia mais tempo para uma reação.

Nas quartas de final, o Athletic Bilbao vai enfrentar quem passar do duelo entre Glasgow Rangers e Fenerbahçe, que se enfrentam na Escócia nesta quinta-feira. Na ida, em Istambul, os escoceses venceram por 3 a 1.

