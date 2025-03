Ativistas judeus pró-Palestina protestam dentro da Trump Tower

centenas de ativistas e simpatizantes de uma organização judaica norte-americana que apoia a causa palestina realizaram, nesta quinta-feira (13), uma manifestação relâmpago dentro da Trump Tower, a residência nova-iorquina do presidente dos Estados Unidos, denunciando sua ofensiva contra a liberdade de expressão.

Vestidos com camisetas vermelhas com letras brancas, em referência ao movimento Make America Great Again (Torne a América Grande Novamente), popularizado por Donald Trump, os manifestantes tomaram o vigiado arranha-céu de Manhattan no final da manhã para exibir faixas e gritar palavras de ordem contra o dono do local.

"Lutem contra os nazistas, não contra os estudantes", entoaram antes que alguns fossem presos, conforme constataram jornalistas da AFP.