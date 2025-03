Chefe da Otan mostra prudência perante Trump sobre Groenlândia e defesa

Mas o republicano passou dos elogios para um de seus temas favoritos: o descumprimento das metas de gastos.

E embarcou em um novo: seu plano de anexar a Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, membro fundador da Otan.

"Acho que vai acontecer", disse Trump, antes de apontar para Rutte com o polegar e acrescentar: "Não tinha pensado muito nisto antes, mas estou sentado com um homem que poderia ser bastante decisivo" na questão.

Trump acrescentou: "Você sabe, Mark? Precisamos disso para a segurança internacional [...] temos muitos de nossos atores favoritos rondando a costa e devemos ser cautelosos", referindo-se, aparentemente, ao interesse crescente de China e Rússia pelo Ártico.

O secretário-geral da Otan esboçou um sorriso e se acomodou em sua poltrona, com as pernas cruzadas. Respondeu que queria se manter à margem do tema. "Não quero envolver a Otan nisso", disse.

Mas o sempre diplomático Rutte respaldou o argumento de Trump sobre o interesse de russos e chineses na região do Ártico.