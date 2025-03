Com Hamilton na Ferrari e vários candidatos à vitória, temporada da F1 começa na Austrália

Vestido de vermelho, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton atrairá todos os holofotes em sua primeira corrida pela Ferrari neste fim de semana, na Austrália, que marca o início da temporada 2024 da Fórmula 1, com o recorde de 24 Grandes Prêmios e na qual Max Verstappen será desafiado por vários pilotos.

A abertura do Mundial de F1 será cheia de novidades no circuito de Albert Park, em Melbourne, já que dez dos 20 pilotos do grid estarão correndo com novos carros.

Além disso, seis novatos entre 18 e 23 anos farão sua estreia na categoria, entre eles o brasileiro de 20 anos Gabriel Bortoleto (Sauber) enquanto Hamilton inicia uma nova aventura na Ferrari aos 40 anos.