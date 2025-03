EUA à beira da paralisação orçamentária

Os democratas também temem que o financiamento temporário, em vez de um orçamento para todo o ano fiscal, enfraqueça o poder do Congresso na formulação do orçamento, pois daria ao Poder Executivo mais liberdade para decidir onde gastar os fundos.

A congressista democrata Rosa DeLauro classificou a proposta republicana como um "cheque em branco para Elon Musk", enquanto o senador Mark Warner, conhecido por suas posições moderadas, afirmou que votará "não", pois se opõe a "entregar as chaves para Trump e Musk sem restrições".

Apesar de sua maioria de 53 senadores entre 100, os republicanos precisam do apoio de vários democratas para alcançar os 60 votos necessários para aprovar o texto.

O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, anunciou nesta quinta-feira que votará a favor porque está preocupado com as consequências de uma paralisação parcial do governo.

