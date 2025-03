Família Trump negocia participação em criptoempresa Binance, segundo WSJ

De acordo com o jornal, as negociações teriam começado quando a Binance contatou aliados de Trump no ano passado, oferecendo um acordo comercial com a família como parte de uma estratégia para reingressar no mercado dos EUA.

O investimento poderia ser feito diretamente pela família Trump ou por meio da World Liberty Financial, empresa de criptomoedas apoiada por parentes do presidente e lançada em setembro.

Steve Witkoff, amigo de longa data de Trump e seu principal negociador no Oriente Médio e na Ucrânia, teria participado das negociações, embora um funcionário da administração tenha negado isso ao Wall Street Journal.

Em uma publicação no X, Zhao afirmou que não houve conversas "sobre um acordo da Binance nos Estados Unidos com... bem, com ninguém". Ele classificou a reportagem como "um ataque ao presidente e às criptomoedas".

Para a Binance, um indulto a Zhao eliminaria obstáculos regulatórios para seu retorno ao mercado dos EUA e facilitaria suas operações internacionais.

A filial americana da empresa viu sua participação de mercado cair de 27% para pouco mais de 1% após as medidas regulatórias.