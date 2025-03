Financiamento climático posto em xeque à medida que doadores reduzem ajuda

Nuvens carregadas pairam sobre as promessas das nações ricas de financiar a luta contra a mudança climática nos países mais pobres, em meio à pressão para cortar orçamentos de ajuda ao desenvolvimento.

As nações mais ricas prometeram na cúpula da ONU COP29, em novembro, aumentar os gastos com ações climáticas nos países em desenvolvimento para US$ 300 bilhões (R$ 1,74 trilhão) por ano até 2035, um valor considerado muito insuficiente.

Desde então, o presidente Donald Trump congelou as contribuições dos Estados Unidos para o fundo global e retirou-se de um acordo de financiamento para ajudar os países em desenvolvimento a fazer a transição para energias limpas, entre outras iniciativas.