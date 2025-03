Futuro chefe de Governo da Alemanha defende aumento dos gastos de Defesa

O futuro chefe de Governo da Alemanha, Friedrich Merz, defendeu nesta quinta-feira (13) no Parlamento seus planos para aumentar de maneira expressiva os gastos em Defesa e infraestrutura, no momento em que a mudança da política dos Estados Unidos obriga a Europa a assumir uma responsabilidade maior por sua segurança.

Merz comprometeu-se a promover seus planos com o apoio de seu bloco de centro-direita, CDU/CSU, e do partido social-democrata SPD, que estão em negociações para formar uma coalizão de governo após as eleições de fevereiro.

A crise na relação entre Europa e Estados Unidos durante o governo do presidente Donald Trump gerou apelos para que a Alemanha aumente os gastos militares, enquanto o investimento em infraestrutura é considerado uma forma de retirar o país da estagnação econômica.