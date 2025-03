Trump retira indicação de médico antivacina para liderar agência de saúde nos EUA

A indicação de David Weldon, feita pelo presidente Donald Trump para dirigir a principal agência sanitária dos Estados Unidos, foi retirada, anunciou nesta quinta-feira (13) um comitê do Senado, em meio de uma forte polêmica no lado republicano por seu ceticismo ante as vacinas.

"Após a retirada da candidatura do doutor David Weldon para dirigir os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a audiência de hoje está cancelada", anunciou em um comunicado a Comissão de Saúde do Senado americano.

A retirada do nome de Weldon, ex-legislador republicano e médico, representa um revés para a administração Trump, que até agora havia conseguido a confirmação do Senado para praticamente todas suas indicações.