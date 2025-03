Jogador da Malásia vítima de ataque com ácido volta à seleção do país

O jogador de futebol Faisal Halim, gravemente ferido no ano passado em um ataque com ácido, voltou a ser convocado pela seleção da Malásia nesta quinta-feira (13), antes de um jogo das eliminatórias para a Copa da Ásia de 2027.

Em maio de 2024, em meio a uma série de agressões físicas a jogadores do país, Halim foi atacado com ácido em um shopping na periferia de Kuala Lumpur.

O atacante de 27 anos sofreu queimaduras de quarto grau no pescoço, ombros, mãos e no peito, e teve que ficar três semanas no hospital, onde passou por vários transplantes alogênicos.