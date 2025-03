Justiça uruguaia condena ex-banqueiro a 9 anos de prisão por fraude em 2002

A Justiça do Uruguai condenou o ex-banqueiro Juan Peirano Basso a nove anos de prisão pela quebra do Banco Montevideo em 2002, que provocou uma das maiores crises econômicas na história do país.

Peirano Basso, de 75 anos, foi considerado "plenamente responsável" de insolvência societária fraudulenta em prejuízo dos correntistas e do Estado uruguaio, segundo a sentença datada de 10 de março, à qual a AFP teve acesso.

"As ações do acusado Juan Peirano Basso, na qualidade de presidente do Grupo Velox ou Grupo Peirano, fizeram com que grande parte dos ativos do Banco Montevideo desaparecessem em benefício próprio e do grupo", diz a sentença.