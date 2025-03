'Lua de sangue' será visível na madrugada de sexta-feira

Os fãs de astronomia poderão presenciar o fenômeno incomum da "Lua de Sangue", na madrugada desta sexta-feira (14), em grandes partes do continente americano, Europa Ocidental e África.

A Lua de sangue ou Lua vermelha, ocorre quando há um eclipse lunar total no céu, com a exceção de que a Terra permite parcialmente a passagem da luz solar, que quando filtrado pela atmosfera, torna nosso satélite vermelho (espalhamento Rayleigh).

O eclipse lunar durará cerca de seis horas, e começará na América do Norte a partir de 01:09h na Costa Leste (02H09 no horário de Brasília). O eclipse total ocorrerá apenas entre 02:26h e 03:31h, no horário local, segundo a Nasa.