Hospitalizado, Francisco completa 12 anos como papa com futuro incerto

Jorge Bergoglio completa 12 anos como papa Francisco nesta quinta-feira (13) ainda em um hospital de Roma, onde está internado há quase quatro semanas, um momento simbólico, quando seu estado de saúde frágil - embora o pontífice esteja fora de perigo - provoca dúvidas sobre seu futuro.

Quando Francisco sairá do Hospital Gemelli de Roma? Em que estado? Poderá continuar sua missão? As perguntas aumentam à medida que a hospitalização do jesuíta argentino de 88 anos se prolonga.

"Esta manhã, o papa prosseguiu com a fisioterapia e o tratamento farmacológico", informou a Santa Sé, que não anunciou nenhum evento especial por ocasião do aniversário da eleição do "Santo Padre" dos católicos.