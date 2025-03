ONU acusa Israel de 'atos genocidas' por ataques à saúde reprodutiva em Gaza

Segundo os investigadores, a prática se enquadra em duas das cinco categorias definidas pela Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio: a "submissão intencional do grupo a condições de existência que acarretem sua destruição física, total ou parcial" e a imposição de "medidas destinadas a impedir nascimentos no grupo".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, criticou o relatório, que chamou de "falso e absurdo".

"O circo anti-israelense conhecido como Conselho de Direitos Humanos da ONU (...) opta novamente por atacar o Estado de Israel com acusações falsas, incluindo afirmações absurdas" de destruição de instalações de atendimento de saúde sexual e reprodutiva em Gaza, afirma um comunicado divulgado pelo gabinete de Netanyahu.

A comissão de investigação foi criada em maio de 2021 para apurar as supostas violações do direito internacional em Israel e nos Territórios Palestinos.

Ela é presidida por Navi Pillay, ex-comissária da ONU para os Direitos Humanos, que já foi juíza no Tribunal Penal Internacional e presidiu o Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Israel acusa o painel de três investigadores de trabalhar "com uma agenda política tendenciosa e pré-determinada (...) em uma tentativa sem vergonha de incriminar as Forças de Defesa de Israel".